Вашингтон, 27 января. Соединенные Штаты собираются предотвратить введение в эксплуатацию российского проекта «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации на Украине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Газопровод еще не запущен, что дает Вашингтону рычаги давления в отношении России. Однако Прайс подчеркнул, что меры США не являются инструментом давления на российского президента Владимира Путина.

«Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация "Северного потока — 2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — отметил представитель Госдепа.

Западные страны в последнее время неоднократно обвиняли Россию в «агрессивных» действиях в отношении Украины. Однако Москва не раз отвергала эти бездоказательные высказывания. Так, Белый дом теперь заявляет, что примет меры в отношении Белоруссии, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину.