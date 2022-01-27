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Глава минобороны Великобритании Уоллес анонсировал переговоры с Шойгу в Москве

Политика
Глава минобороны Великобритании Уоллес анонсировал переговоры с Шойгу в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Лондон, 27 января. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в скором времени намерен отправиться в Москву на переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

В последний раз стороны встречались в 2013 году в Лондоне. Об этом сообщает телеканал BBC.

«Уоллес также подтвердил, что скоро отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу», — сообщил телеканал.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников захотел провести переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Выступая перед журналистами в Верховной раде Украины, чиновник назвал условие, при выполнении которого встреча могла бы состояться. Так, консультации должны проводиться на международной площадке в Брюсселе или Мюнхене. Резников также признался, что угрозы «наступления» России на Украину сегодня нет.

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