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Пушков: Россия не рассматривает вопрос политического признания ДНР и ЛНР

Политика
Пушков: Россия не рассматривает вопрос политического признания ДНР и ЛНР
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 января. Сегодня руководство России не рассматривает перспективу политического признания Донецкой и Луганской народных республик.

Несмотря на обострение ситуации на юго-востоке Украины, рано говорить о скором «захвате Донбасса» ВСУ. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков «Украине.ру».

«Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР», — сказал Пушков.

Сенатор не стал исключать провокаций со стороны Киева. Он может приблизить «адские» санкции через крупные провокации. В заключении Пушков добавил, что судьба ДНР и ЛНР будет зависеть от того, сможет ли Москва договориться с НАТО.

Ранее сенатор заявил, что США намеренно нагнетают обстановку, создавая ощущение кануна войны. По словам российского политика, таким образом Вашингтон создает обстановку, в которой будет угрожать Москве санкциями и «накачивать» Киев вооружением.

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