Базовые правила поведения в лифте помогут уберечь ребенка от травм и фобий

Москва, 27 января. Лифты и лестницы в подъездах представляют большую опасность для детей. Как уберечь своего ребенка от печальных последствий, рассказала руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович.

До 12 лет многие воспринимают лифт как аттракцион, отметила эксперт. В связи с этим крайне важно объяснить ребенку базовые правила поведения в нем — рассказать о наличии кнопки диспетчера и действиях в экстренной ситуации. В противном случае дело может обернуться травмами и фобиями, передает РИА Новости.

«Дети могут потянуться за своей вещью в процессе закрытия дверей или передумать ехать, резко испугавшись, и выбежать в момент закрытия дверей, ввиду чего можно получить травмы различной степени тяжести. Нередки случаи, когда дети застревают в лифте и в дальнейшем у них развиваются такие фобии, как боязнь темноты, клаустрофобия и страх остаться одному», — объяснила Баландович.

Также стоит объяснить детям опасность лестниц, считает эксперт. Попытки прокатиться по перилам, а также прыгать через ступеньки могут повлечь за собой переломы. Кроме того, на лестницах много мусора, из-за которого можно пораниться и занести инфекцию.

Детской безопасностью в школах озаботились и власти Хакасии. Там будет выделено 150 млн рублей на антитеррористическую защиту школ и детсадов.