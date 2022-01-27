Глава Минэкономики Германии Хабек заявил о зависимости страны от российского газа

Берлин, 27 января. ФРГ на 55% зависит от газа из России. Это сохраняющаяся тенденция последних лет.

В данной ситуации все договоры о поставках обслуживаются. Об этом рассказал глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек на брифинге в Берлине

«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае. Есть возможность диверсификации, так как в Европе есть более 20 терминалов для СПГ, которые используются активнее», — заявил он.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что старт работы газопровода «Северный поток — 2» могут отложить. Как отметил эксперт, сейчас нет уверенности, что проект заработает в скором времени.