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Первые дети прошли вакцинацию против COVID-19 в Ноябрьске

Общество
Первые дети прошли вакцинацию против COVID-19 в Ноябрьске
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ноябрьск, 27 января. Первые школьники прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции на территории Ноябрьска. Для получения вакцины необходимо согласие родителей и детей.

Числа доставленных в город препаратов хватит для 100 детей. По результатам опроса, своих детей собираются привить более 300 родителей. Участниками исследования стали 1700 родителей. Сообщается, что вакцинацию прошли 13-летняя девочка и несколько юношей. В их числе были дети медицинских работников. Подростки отправились на процедуру в компании родителей. Соответствующей информацией поделилось издание «Ямал-Медиа».

Ранее первую партию препаратов для подростков «Спутник М» получила Камчатка. Вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет. Прививку ставят детям в медицинских учреждениях на добровольной основе.

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