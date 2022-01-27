Автоэксперт Балашов посоветовал прогревать машину до рабочей температуры при покупке с рук

Москва, 27 января. Автоэксперт Алексей Балашов посоветовал во время приобретения автомобиля с рук прогревать транспорт до рабочей температур, после чего отпускать педаль. В результате машина должна поехать сама. Если это произошло, то она по трансмиссии исправна.

Эксперт также заявил, что во время переключения передач должны отсутствовать пробуксовки и удары. По словам специалиста, если их нет, то трансмиссия нормальная, работоспособная, и с ней в течение ближайшего будущего ничего не случится. Соответствующей информацией поделилось агентство «Прайм».

Во время осмотра машины Балашов советует проверить уровень масла и оценить его цвет и состояние. Эти показатели являются основными критериями, на которые необходимо обратить внимание. Без специального оборудования и экспертизы, покупатель не сможет больше ничего самостоятельно проверить.

Автоэксперт Максим Рязанов ранее составил список способов для продления времени эксплуатации шипованной резины. Для продления жизни шин необходимо правильно за ними ухаживать.