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Создатель игры Mortal Kombat хотел бы видеть Дуэйна Джонсона в роли Шао Кана

Шоу-бизнес
Создатель игры Mortal Kombat хотел бы видеть Дуэйна Джонсона в роли Шао Кана
Кадр из мультсериала «Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms»

Лос-Анджелес, 27 января. Голливудский актер Дуэйн Джонсон отлично подошел бы на роль злодея Шао Кана в фильме «Смертельная битва». Об этом рассказал создатель серии игр Mortal Kombat Эд Бун.

Известный персонаж дебютировал во второй части популярного файтинга. Он был финальным боссом и императором Внешнего мира и со временем стал культовым среди фанатов франшизы. В 1997 году он появился в фильме «Смертельная битва 2: Истребление», но кинолента получила преимущественно негативные отзывы. Об этом пишет ScreenRant.

В 2021 году зрителям был представлен перезапуск фильма, но известного злодея в нем не показали. Вероятно, он станет антагонистом в продолжении, и Эд Бун, кажется, уже нашел исполнителя этой роли.

«Из него вышел бы отличный Шао Кан», — подписал разработчик пост в Twitter.

Подписчики бурно отреагировали на публикацию создателя игр. Они оценили его идею.

«Голливуд, просто дайте Эду Буну 500 миллионов и полный творческий контроль над новым фильмом «Смертельная битва», без внутреннего вмешательства Голливуда», — подчеркнул PowerHouseG.

«Я думаю, что Коталь Кан подошел бы ему больше», — отметил Igor.

Ранее стало известно, что американский актер Дуэйн Джонсон работает над экранизацией популярной игры. Однако уточнять название проекта он не стал.

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Дуэйн Джонсон кино mortal kombat эд бун
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