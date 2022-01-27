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Канцлер Австрии Нехаммер оценил возможные санкции против «Северного потока — 2»
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Канцлер Австрии Нехаммер оценил возможные санкции против «Северного потока — 2»

Политика
Канцлер Австрии Нехаммер оценил возможные санкции против «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вена, 27 января. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что остановки российского газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации вокруг Украины было бы мало.

Разрабатываемые Евросоюзом санкции будут чувствительными для России. Об этом Нехаммер заявил на пресс-конференции после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Если нам действительно нужно будет действовать решительно в случае военной эскалации, то те санкции, которые обсуждаются на европейском уровне, будут впоследствии чувствительными и для Российской Федерации», — сказал он.

Ранее российский политолог Евгения Войко проанализировала позицию властей ФРГ по вопросу ужесточения антироссийских экономических санкций. Как отметила Войко, несмотря на то, что ФРГ в целом солидарна с США и странами ЕС по большинству политических вопросов, немецкие власти продолжают придерживаться особого мнения относительно экономических антироссийских санкций, особенно в топливно-энергетической сфере.

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санкции северный поток - 2 эскалация
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