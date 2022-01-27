Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к провокациям в Донбассе

Донецк, 27 января. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о провокациях украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе.

Пушилин сообщил «Известиям», что ополченцы контролируют ситуацию по всей линии соприкосновения. Традиционно активность ВСУ проявляется на южном направлении — в районе Донецка и Горловки.

«Вооруженные формирования Украины усиливаются и личным составом, и техникой. Они ее устанавливают прямо в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — указал глава ДНР.

Пушилин сослался на последние отчеты СММ ОБСЕ. Украинские военные устанавливают зенитные комплексы, гаубицы и бронетранспортеры в Николаевке, Майорске, Новогнатовке, Лебединском, Веселом, Новогригорьевке, Кирилловке. На полевых артиллерийских складах активно берутся боеприпасы.

Глава ДНР отметил, что поступали сведения о прибытии для проведения провокаций в Авдеевку четырех десятков военных. Известно, что они прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.

Также существует вероятность проведения постановочных химатак, как это было в Сирии с «Белыми касками». По словам Пушилина, Украина уже обвинила ДНР в том, что в Горловке произошла утечка химикатов.

Ранее Пушилин сообщил, что ПТРК Javelin американского производства уже размещены на территории Донбасса. По его словам, в настоящее время от ВСУ можно ожидать любых действий.