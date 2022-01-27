Ведущий Гутфельд: американцы избавились от Трампа, но их жизнь стала хуже

Вашингтон, 27 января. Американцы пожертвовали всем, чтобы избавиться от экс-президента США Дональда Трампа, но сейчас их жизнь стала намного хуже. Об этом заявил публицист и Грег Гутфельд.

Ведущий телеканала Fox News вспомнил, как президент США Джо Байден в ходе недавней пресс-конференции раскритиковал одного из журналистов. Он отметил, что предшественник нынешнего главы Белого дома также громко высказывался в СМИ. Однако раньше люди меньше платили за бензин, а полки супермаркетов были переполнены. Это заставляет задуматься о том, что при Трампе все было не так уж плохо.

«Это были дни, когда единственным стрессом, который мы испытывали, были безжалостные, громкие оскорбления Трампа», — подчеркнул Гутфельд.

ФБА «Экономика сегодня» /

По его мнению, сейчас многие американцы, которые критиковали экс-президента, теперь постоянно хвалят его. Байдена, при этом, умудряются оправдывать за его оскорбительные высказывания на публике.

Ранее бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что Байден выглядит слабым перед лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Глава Белого дома не находит понимания с союзниками, когда как Москва и Пекин поддерживают контакт.