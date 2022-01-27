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Депутат Никонов указал на отрицательный характер ответа Запада на предложения России

Политика
Депутат Никонов указал на отрицательный характер ответа Запада на предложения России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 27 января. Ответ запада на инициативы России по гарантиям безопасности имеет однозначный отрицательный характер. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Никонов также заявил, что при таком раскладе событий партнеры в ближайшем будущем будут «узнавать» ответы России, в том числе поставки оружия ДНР и ЛНР. Депутат поделился этой информацией во время беседы с изданием РИА Новости.

Российское Министерство иностранных дел сообщило, что ответ от Североатлантического альянса по гарантиям безопасности передали послу России в Брюсселе. Никонов, комментируя идею блока о возобновлении работы представительств, подчеркнул, что российскому представительству в НАТО на протяжении многих лет не давали функционировать, в данный момент возобновлять нечего.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс призвал Россию доработать механизмы контроля над проведением маневров, включая учения в рамках ОБСЕ.

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нато запад никонов
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