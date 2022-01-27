Глава ДНР Пушилин оценил эвакуацию американских послов из Киева

Москва, 27 января. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что эвакуация американских дипломатов из Украины вписывается в эскалацию конфликта, отрабатываемую Киевом и партнерами.

Пушилин заявил, что по такому сценарию необходимо повышать градус напряженности. Об этом сообщают «Известия».

«Эвакуация дипломатов США и других стран вписывается в сценарий намеренной эскалации конфликта, который отрабатывается официальным Киевом и его так называемыми партнерами. По этим сценарным условиям нужно непременно повышать градус напряженности», — сказал глава ДНР.

Пушилин добавил, что «игры» Киева дошли до того, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе СНБО Алексею Данилову «пришлось успокаивать население». В итоге Данилов признался, что нет оснований утверждать «о подготовке полномасштабного наступления на Украину».

Ранее замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал бессмысленным давление на суверенное государство, Киеву нужно самостоятельно понять необходимость завершения конфликта в Донбассе. Таким образом Козак прокомментировал давление Германии и Франции на Украину на встрече политсоветников лидеров «нормандской четверки».