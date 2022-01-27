Козак указал на недопустимость маневров НАТО у границ России

Москва, 27 января. Учения членов Североатлантического альянса у российских границ недопустимы. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Козак по результатам встречи советников «нормандского формата» на территории Парижа сообщил представителям СМИ, что прямо у российских границ проходят масштабные учения вооруженных сил государств, которые не имеют никакого отношения к Украине и ее безопасности. По его словам, Москва не может смотреть на это «сквозь пальцы».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее сообщил, что блок увеличивает собственную боеготовность и присутствие, включая регионы Черного и Балтийского морей. По его словам, НАТО при этом предлагает Москве переговоры и надеется на деэскалацию на украинской территории