Пушилин заявил об отсутствии у ДНР данных о возможных диверсиях НАТО и Киева в Крыму

Донецк, 27 января. Донецкая Народная Республика (ДНР) не располагает информацией о том, что Украина или страны НАТО готовят диверсии в Крыму, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Руководитель ДНР поделился мнением в интервью газете «Известия». Отвечая на вопрос о том, есть ли у республики данные о подготовке диверсий по направлению на Крым, Пушилин ответил отрицательно.

«У нас такой информации нет», — заявил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, основные ударные силы Украины сосредотачиваются на границе с Донбассом. Он подтвердил информацию о том, что в непосредственной близости от народных республик находятся порядка 120 тысяч украинских военных, что составляет «половину всей армии Украины». Пушилин заверил, что «в складах ДНР» найдется что противопоставить системам «Джавелин», беспилотникам «Байрактар» и прочей поставленной Украине со стороны Запада военной технике.