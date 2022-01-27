Козак назвал поставки оружия из США на Украину «военным удушением» Донбасса

Париж, 27 января. Поставки американского оружия на территорию Украины являются «военным удушением» Донбасса. Соответствующее заявление сделал замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В Париже в среду прошла встреча советников лидеров «нормандской четверки». На ней присутствовали представители России, Франции, Германии и Украины. Делегацию РФ представил Козак.

Он сообщил, что действия США и Украины противоречат Минским соглашениям, поскольку американская сторона вооружает восточноевропейскую страну, в отличие от Донбасса. По словам Козака, это является ни чем иным, как «военным удушением» последнего.

«Потому что Минские соглашения предусматривают политическое, мирное, невоенное решение конфликта. А если встать на позицию, что одну сторону можно вооружать и поддерживать, а другую нельзя, то это не мирное, невоенное урегулирование конфликта, а военное удушение одной стороны конфликта другой», — отметил замглавы Администрации президента РФ.

Ранее Дмитрий Козак сообщил, что встреча политических советников глав стран «нормандской четверки» длилась на протяжении 8,5 часа. По его словам, на переговорах обсуждалось исключение разногласий в прочтении Минских соглашений.