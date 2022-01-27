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Эксперт Биезбардис рассказал о возможности «купить» стаж для пенсии

Общество
Эксперт Биезбардис рассказал о возможности «купить» стаж для пенсии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 января. Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, что при отсутствии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию его можно «купить».

Законодательство позволяет «купить» до половины обычного страхового стажа. «Покупка» подразумевает добровольные взносы в Пенсионный фонд России. Это повысит количество пенсионных коэффициентов, требуемых для назначения пенсии, подчеркнул эксперт.

«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря. "Купить" можно до половины требуемого стажа, в текущем году – это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет», — отметил Биезбардис.

Ранее в ПФР объяснили, что происходит с пенсионными отчислениями граждан после их смерти. В ведомстве сообщили, что все средства, поступающие в фонд, направляются на пенсионные выплаты других россиян.

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пенсия страховой стаж добровольные взносы в пфр
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