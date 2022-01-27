CNN: Вашингтон предоставил Киеву копию ответа на предложения Москвы по безопасности

Вашингтон, 27 января. Украинские власти получили от Соединенных Штатов копию ответа на инициативы, предложенные Россией по гарантиям безопасности. Об этом следует из материала телеканала CNN.

Ранее стало известно, что американский посол в Москве Джон Салливан предоставил российскому Министерству иностранных дел письменный ответ правительства США по гарантиям безопасности. Копия данного документа имеется в распоряжении властей Украины, сообщил CNN со ссылкой на источник.

«Украина получила копию предложений США», — следует из сообщения телеканала.

Помимо этого, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон прорабатывал ответ Москве на случай потенциальной эскалации напряженности на Украине последние несколько месяцев. По его словам, это включало в себя также и возможные «последствия» для России.