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Минстрой России оценивает идею о возможности потратить пенсию на жилье

Экономика
Минстрой России оценивает идею о возможности потратить пенсию на жилье
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Москва, 27 января. Идея об использовании пенсионных накоплений для покупки жилья требует проработки. Об этом заявили в Минстрое РФ.

Пресс-служба министерства сообщает, что трата пенсионных накоплений — это чувствительный для большинства россиян вопрос. Любые кардинальные инициативы следует рассматривать только после детальной проработки. Министерство пообещало тщательно проанализировать инициативу риэлторов и сформировать аргументированную позицию.

Замглавы Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная в беседе с «Известиями» отметила, что данная мера может добавить финансовых проблем пенсионерам. По ее словам, важно учитывать невысокий уровень финансовой грамотности населения

Генеральный директор ИК «Универ Капитал» Асхат Сагдиев заявил, что нужно учитывать риски граждан лишиться полученного жилья и своей будущей пенсии при банкротстве. Поэтому такая реформа требует подключения соцслужб — по аналогии с маткапиталом.

Ранее ПФР объяснил, что происходит с деньгами умерших до пенсии россиян. Все имеющиеся средства идут на выплаты россиянам.

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