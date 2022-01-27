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Юрист Шайдуллина рассказала об использовании компаниями подмены номеров в рекламных целях

  /   Обновлено: 27 января 2022 00:50
Общество
Юрист Шайдуллина рассказала об использовании компаниями подмены номеров в рекламных целях
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Москва, 27 января. Технология подмены номера используется не только мошенниками, но и коммерческими компаниями в рекламных целях. Об этом заявила юрист Венера Шайдуллина.

По ее словам, организации прибегают к подмене номеров, чтобы определить площадки, от которых приходят новые клиенты, сообщает издание «Известия». Шайдуллина также отметила, что данная технология используется в настройках сервисов онлайн-объявлений для сохранения конфиденциальности личных номеров продавцов.

«В 2021 году около 70% всех вызовов на мобильные телефоны с неизвестных номеров были спамом, однако граждане стали чаще принимать такие звонки, поскольку активно используют сервисы доставки», — добавила юрист.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор сообщил о разработке системы блокировки звонков с подменных номеров. Суть исследования заключалась в определении принципов взаимодействия с операторами связи. Стоимость контракта составила 8,2 миллиона рублей.

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Все новости / Общество / Юрист Шайдуллина рассказала об использовании компаниями подмены номеров в рекламных целях
роскомнадзор подменные номера блокировка подменных номеров
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