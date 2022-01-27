Депутат Якубовский предложил расширить льготную ипотеку на вторичку

Москва, 27 января. Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах, в которых не ведется активное жилищное строительство.

С соответствующей инициативой член думского комитета по строительству и ЖКХ обратился в адрес премьера Михаила Мишустина, сообщают «Известия». Парламентарий предлагает распространить на территории, где не ведется активное жилищное строительство, действие всех актуальных адресных льготных ипотечных программ на вторичку или разработать отдельную льготную программу.

Эксперты общественного совета при Минстрое, специалисты ОНФ и представители бизнеса поддержали предложение. По данным Рейтингового агентства строительного сектора (РАСК), строительство жилья сегодня не ведется в 812 из 1117 городов России.

Ранее исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» показало, что ипотечные ставки в 2022 году могут превысить уровень 10%. На фоне удорожания жилищных кредитов динамика ипотечного рынка в России замедлится, считают аналитики.