Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 02:15
02:02
Политика
Ведущий Гутфельд: американцы избавились от Трампа, но их жизнь стала хуже
02:02
Политика
Депутат Никонов указал на отрицательный характер ответа Запада на предложения России
02:00
Политика
«Банально кончились «гроши»: почему Зеленский начал отрицать тезис о «российской угрозе»
01:55
Политика
Глава ДНР Пушилин оценил эвакуацию американских послов из Киева
01:45
Общество
Иммунолог Жемчугов: «Омикрон» может стать последним вариантом коронавируса среди людей
01:37
Политика
Козак указал на недопустимость маневров НАТО у границ России
01:31
Политика
Пушилин заявил об отсутствии у ДНР данных о возможных диверсиях НАТО и Киева в Крыму
01:23
Политика
Козак назвал поставки оружия из США на Украину «военным удушением» Донбасса
01:20
Общество
Эксперт Биезбардис рассказал о возможности «купить» стаж для пенсии
01:01
Политика
CNN: Вашингтон предоставил Киеву копию ответа на предложения Москвы по безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Якубовский предложил расширить льготную ипотеку на вторичку

  /   Обновлено: 27 января 2022 00:40
Общество
Депутат Якубовский предложил расширить льготную ипотеку на вторичку
pixabay.com

Москва, 27 января. Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах, в которых не ведется активное жилищное строительство.

С соответствующей инициативой член думского комитета по строительству и ЖКХ обратился в адрес премьера Михаила Мишустина, сообщают «Известия». Парламентарий предлагает распространить на территории, где не ведется активное жилищное строительство, действие всех актуальных адресных льготных ипотечных программ на вторичку или разработать отдельную льготную программу.

Эксперты общественного совета при Минстрое, специалисты ОНФ и представители бизнеса поддержали предложение. По данным Рейтингового агентства строительного сектора (РАСК), строительство жилья сегодня не ведется в 812 из 1117 городов России.

Ранее исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» показало, что ипотечные ставки в 2022 году могут превысить уровень 10%. На фоне удорожания жилищных кредитов динамика ипотечного рынка в России замедлится, считают аналитики.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат Якубовский предложил расширить льготную ипотеку на вторичку
госдума ипотека жилье якубовский
Комментировать