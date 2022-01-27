Финансист Моретти назвала запрет криптовалют в России неэффективным

Москва, 27 января. Министерство финансов России разработало концепцию по урегулированию рынка криптовалют, которую в настоящий момент обсуждает с правительством. Почему запрет цифровых валют является неэффективным, рассказала финансист Марина Моретти.

Разработанный Минфином подход обеспечит прозрачность сферы криптовалют. Он также позволит обезопасить граждан и тех, кто использует цифровые активы в различных целях. По словам Моретти, технологии, основывающиеся на криптовалютах, в дальнейшем позволят ускорить трансграничные платежи, уменьшить неравенство на рынке, а также обеспечат моментальный доступ к финансовым услугам, передают «Известия».

Как отметил управляющий директор Simoleon Long-Term Value Дэн Вулф, нельзя требовать запрета криптовалют и вместе с этим использовать технологию блокчейна. Он объяснил, что на ее основе будут создаваться новые сервисы, а в токены скоро начнет поступать огромный объем капитала. По словам Вулфа, по этой причине нелогично отказываться от данных возможностей.

Помимо этого, ранее Центробанк ответил на критику своего решения ограничить оборот криптовалют и майнинг в России. По мнению представителей банка, цифровые деньги способствуют оттоку средств из экономики страны.