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Эрдоган предложил Путину нанести визит в Турцию

Политика
Эрдоган предложил Путину нанести визит в Турцию
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Анкара, 27 января. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Турцию.

Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV заявил, что турецкая сторона направила приглашение Путину. Сейчас в Анкаре ждут ответа, отметил он.

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын накануне заявил, что Эрдоган пригласил Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий. Сам турецкий лидер заявил, что хочет организовать встречу тет-а-тет.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не имеет конкретных данных о встрече президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он заявил 24 января.

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