Козак призвал Украину прекратить братоубийственную войну в Донбассе

Париж, 27 января. Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал бессмысленным давление на суверенное государство, Киеву нужно самостоятельно понять необходимость завершения конфликта в Донбассе.

Таким образом Козак прокомментировал давление Германии и Франции на Украину на встрече политсоветников лидеров «нормандской четверки». Об этом он заявил журналистам.

«Я еще раз говорю, бессмысленно оказывать давление. Украина должна осмыслить сама, что ей нужно урегулировать этот конфликт, завершить братоубийственную войну, внутриукраинский конфликт», — сказал Козак.

Он призвал выполнять Минские соглашения последовательно, без выборочного исполнения. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Встреча не принесла результата.

Ранее встреча политических советников глав стран «нормандской четверки» завершилась после 8,5 часа переговоров. На встрече «четверки» в Париже состоялся непростой, но довольно откровенный разговор. Участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго следовать режиму прекращения огня.