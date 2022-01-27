Правила нанесения номеров на БПЛА в России вступят в силу в сентябре

Москва, 27 января. Министерство транспорта и дорожного хозяйства России практически завершило разработку стандартов процедуры нанесения номеров на гражданские квадрокоптеры.

Представители Минтранса сообщили, что вступление в силу проекта приказа с соответствующими нормами перенесено на полгода. Так, вступление его в силу перенесут с марта на сентябрь этого года.

Эксперты рассказали «Известиям», что сейчас владельцы наносят на беспилотники номера на свое усмотрение. Стандартизация данной сферы позволит контролирующим органам без проблем считывать опознавательные знаки и находить собственников беспилотников.

Согласно постановлению от 2019 года, беспилотные воздушные суда (БВС) весом до 30 килограммов ставятся только на учет. Ранее сообщалось, что в России учтены менее 50% беспилотников.