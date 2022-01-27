Экономист Чернявский рассказал о «фискальном чуде» в России в 2021 году

Москва, 27 января. Центр развития ВШЭ объяснили «фискальное чудо» исполнения федерального бюджета в прошлом году высокой инфляцией и сильным ростом ВВП.

Доходы федерального бюджета составили в 2021 году 25,3 трлн руб., что на 35% превышает заложенные в законе о бюджете план, отметил экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский со ссылкой на данные Минфина. В обзоре «Фискальное чудо 2021 года» специалист назвал этот рост «сверхординарным».

Экономист выделяет пять факторов роста бюджетных доходов в прошлом году, сообщает РБК. К ним Чернявский отнес более высокие, по сравнению с изначально ожидавшимися, темпы роста российской экономики, гораздо более высокие цены на нефть, заметное сокращение, по сравнению с 2020 годом, нормы сбережений домохозяйств, сокращение международной мобильности населения из-за пандемии коронавируса и ускорение инфляции.

Ранее Минфин России сообщил, что по результатам 2021 года был зарегистрирован профицит бюджета в 514,76 млрд рублей. Министр финансов Антон Силуанов до этого уточнял, что в прошедшем году бюджет был исполнен с профицитом в 0,4% валового внутреннего продукта.