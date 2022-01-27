Юрист Смаковский порекомендовал хранить свидетельство о рождении в бумажном виде

Москва, 27 января. Многие документы россияне могут использовать в электронном виде, однако бумажные оригиналы свидетельства о рождении, а также трудовой книжки нельзя выбрасывать. Об этом сообщил старший юрисконсульт компании «Мой семейный юрист» Дмитрий Смаковский.

По его словам, хранить документы необходимо в надежном месте, например, в банковской ячейке. Эксперт отметил, что можно просто держать их дома, чтобы они были под рукой. Это в первую очередь касается свидетельства о рождении, а также трудовой книжки.

«Может пригодиться, например, свидетельство о рождении человека. Оно бывает необходимо при вступлении в наследство. При оформлении наследственного дела нотариус всегда требует данный документ именно в бумажном виде», — подчеркнул Смаковский в интервью радио Sputnik.

Кроме того, он добавил, что трудовая книжка может пригодиться при начислении пенсии. Юрист также посоветовал всегда носить с собой в бумажном виде паспорт гражданина Российской Федерации.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова заявила, что недостойные наследники не могут претендовать на наследство ни по завещанию, ни по закону. Список таких лиц представлен в ст. 1117 Гражданского кодекса РФ.