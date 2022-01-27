Ученый Кашин объяснил цель военных учений всех флотов России в Средиземноморье

Москва, 27 января. Корабли четырех российских флотов соберутся в Средиземном море для проведения крупнейших военных учений за последние годы. В чем заключается цель данных маневров, рассказал директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Известно, что в Средиземноморье соберутся практически два десятка «вымпелов», в числе которых два крейсера, фрегаты, а также большие противолодочные корабли. Помимо этого, в учениях примет участие и авиация. По словам Кашина, целью данных маневров является демонстрация возможностей России в отношении Ближнего Востока и Северной Африки, передают «Известия».

«Отрабатываются возможности одновременного задействования корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса. Задачи на каждом театре разные, но сами учения связаны с напряженной военно-политической ситуацией в мире. Это демонстрация твердости нашей позиции и силы», — добавил ученый.

При этом, как отметил ранее капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, Россия демонстрирует НАТО свое превосходство в Арктике за счет учений Северного флота ВМФ РФ в Баренцевом море. По его словам, эти маневры стали ответом Москвы на действия Альянса в регионе.