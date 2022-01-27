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Возведение военно-морской базы завершается в Новороссийске

Армия
Возведение военно-морской базы завершается в Новороссийске
pixabay.com

Новороссийск, 27 января. Россия заканчивает возведение новой военно-морской базы в Черном Море.

Основная часть строительства военно-морской базы на территории Новороссийска завершилась в конце прошедшего года. Новые причалы и защитные портовые сооружения уже созданы в Цемесской бухте. Соответствующий материал подготовило издание «Известия».

Военно-морская база будет основным местом для стоянки субмарин Черноморского флота. Для соединения подводных лодок созданы штаб, учебные корпуса и специальные хранилища. В случае необходимости на территории Новороссийска базироваться смогут и большие судна Черноморского флота. Специалисты подчеркивают, что вторая полноценная база укрепит все российское побережье Черного моря.

Ранее было опубликована видеозапись с подготовкой кораблей Военно-морского флота России. Более 20 кораблей закончили приготовления к большим маневрам в акватории Черного моря.

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