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Сайты «Госуслуг» и «ВКонтакте» включили в перечень социально значимых ресурсов

Общество
Сайты «Госуслуг» и «ВКонтакте» включили в перечень социально значимых ресурсов
Пресс-служба «ВКонтакте»

Москва, 27 января. Соцсеть «ВКонтакте» и портал госуслуг вошли в список социально значимых ресурсов (СЗР), сообщил председатель профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн.

О нововведении глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщил в своем Telegram-канале после заседания правительственной комиссии.

«Что касается ВК, то это не только одна из крупнейших отечественных соцсетей, но и "одно окно" для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тысяч пабликов органов власти и госучреждений», — подчеркнул депутат.

В соответствии с принятым ранее законом доступ к сайтам из перечня СЗР «должен предоставляться операторами бесплатно», напомнил Хинштейн. По его словам, также обсуждалось включение в список «Одноклассников» и списка сайтов органов власти.

Ранее Хинштейн предложил освободить от оплаты роуминга россиян, находящихся в странах, в которых введен режим чрезвычайного положения. Депутат заявил, что данный проект нужно разработать и принять на законодательном уровне. По его словам, граждане РФ при соединениях с Россией не должны платить за международный роуминг.

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вконтакте хинштейн гсоуслуги социально значимые ресурсы
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