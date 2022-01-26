СМИ: Варшава сообщила о готовности к инспекциям России на объектах ПВО США в Европе

Варшава, 26 января. Польша готова к инспекциям России на объектах американских ПВО на европейской территории. Соответствующий материал опубликовало издание Wall Street Journal.

Варшава заявила, что готова к российским инспекциям на объектах ПВО США в Польше и Румынии, если Москва разрешит провести аналогичные действия «ракетной деятельности» на своей территории. По информации газеты, Вашингтон и его европейские партнеры обсуждали предложение разрешить Москве провести инспекции объектов с системами противоракетной обороны.

В материале издания говорится, что должностные лица Польши сообщили, что власти открыты к инспекциям Москвы при условии, что Россия «разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде».

При этом недавно стало известно, что НАТО повышает боеготовность собственных сил, включая регионы Черного и Балтийского морей. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.