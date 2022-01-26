Вашингтон, 26 января. Администрация Белого дома больше беспокоится о безопасности украинской границы от вымышленной «российской агрессии», забывая о проблемах собственного государства.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси больше беспокоится о границах Украины. Об этом заявил ведущий Такер Карлсон на телеканале Fox News.

«Когда дело доходит до границ, Нэнси Пелоси не шутит. Вы удивлены, услышав это? Ну, возможно, вы неправильно поняли. Пелоси говорит не о границе США, которая в настоящее время открыта. Она говорит об украинской границе, той, которая действительно имеет значение», — сказал он.

Москва не раз отрицала обвинения Украины и Запада в якобы «агрессивных действиях». Россия подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее США заявили о «последствиях» для России при эскалации вокруг Украины. Страны Запада угрожают Москве беспрецедентными санкционными пакетами, если Россия реализует приписываемые ей якобы агрессивных планов против Украины. Военнослужащих ВС РФ нет ни в Донбассе, и на Украине в целом, они передвигаются исключительно по территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков