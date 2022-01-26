Блинкен: США прорабатывали ответ России по Украине несколько месяцев

Вашингтон, 26 января. Администрация Соединенных Штатов и ее союзники прорабатывали ответ России на случай возможной эскалации обстановки на Украине в течение последних нескольких месяцев. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Американский дипломат подчеркнул, что подготовка ответа России включала в себя также и проработку скоординированных «последствий» для Москвы со стороны Вашингтона и его союзников в случае якобы возможной эскалации украинского кризиса. Об этом Блинкен рассказал во время публичного выступления.

«Даже занимаясь дипломатией, что является моей основной работой и обязанностью, мы очень тщательно готовились на тот случай, если Россия пойдет по другому пути — по пути агрессии», — добавил госсекретарь.

Помимо этого, ранее Блинкен также поделился планами по встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам госсекретаря, она состоится после того, как Москва ознакомится с ответом Вашингтона на предложенные ею меры по гарантиям безопасности.