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Козак: встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» длилась 8,5 часа

  /   Обновлено: 26 января 2022 23:22
Политика
Козак: встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» длилась 8,5 часа
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Париж, 26 января. Встреча политических советников глав стран «нормандской четверки» завершилась после 8,5 часа переговоров. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

На встрече «четверки» в Париже состоялся непростой, но довольно откровенный разговор. Участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго следовать режиму прекращения огня.

Козак отметил, что основной задачей нормандского формата является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений. Следующие переговоры состоятся через две недели в Берлине.

Представитель России отметил, что через две недели можно будет провести инвентаризацию выполнения договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Козак выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мертвой точки.

Ранее сообщалось, что переговоры стартовали во французской столице. Информация об этом появилась на официальном сайте российского посольства.

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париж нормандская четверка козак
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