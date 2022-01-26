Козак: встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» длилась 8,5 часа

Париж, 26 января. Встреча политических советников глав стран «нормандской четверки» завершилась после 8,5 часа переговоров. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

На встрече «четверки» в Париже состоялся непростой, но довольно откровенный разговор. Участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго следовать режиму прекращения огня.

Козак отметил, что основной задачей нормандского формата является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений. Следующие переговоры состоятся через две недели в Берлине.

Представитель России отметил, что через две недели можно будет провести инвентаризацию выполнения договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Козак выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мертвой точки.

Ранее сообщалось, что переговоры стартовали во французской столице. Информация об этом появилась на официальном сайте российского посольства.