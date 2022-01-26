Постпред России Чижов: Евросоюз не поддался истерике США по Украине

Брюссель, 26 января. Евросоюз не стал эвакуировать послов из Украины, не поддавшись истерике США.

Европейский союз прислушался к голосу разума. Об этом рассказал постпред РФ в Евросоюзе Владимир Чижов на телеканале «Россия-24».

«Евросоюз решил на этом этапе не поддаваться наиболее истеричным сигналам, которые пошли из Вашингтона, охватили Лондон, охватили и Австралию. Вот вам и пресловутый AUKUS «в натуре». Евросоюз прислушался к голосу разума, хотелось бы надеется», — заявил он.

Ранее посольство США на Украине призвало американцев рассмотреть возможность выезда из страны. Ситуация с безопасностью на Украине продолжает оставаться непредсказуемой и может ухудшиться, сообщили в посольстве США в Киеве. Соответствующее заявление в диппредставительстве сделали, призывая находящихся на Украине граждан Соединенных Штатов рассмотреть возможность незамедлительного выезда из страны.