Экс-спикер Палаты представителей США Гингрич: Байден не способен противостоять Путину

Вашингтон, 26 января. Президент США Джо Байден выглядит слабым перед лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом заявил бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.

Политик подчеркнул, что в настоящее время внимание мирового сообщества приковано к Украине и Тайваню. Вашингтон в противостоянии с Москвой пытается давить санкциями еще с 2014 года, но они не приносят должного результата. Об этом пишет Fox News.

«Простой факт заключается в том, что Путин и Си чувствуют реальную слабость в американском главнокомандующем. Они чувствуют, что американское замешательство и слабость — это огромная возможность. Байдену трудно общаться со своими союзниками, и он никак не повлиял на Германию, которая сейчас предпочитает российский природный газ НАТО. Путин и Си регулярно разговаривают и координируют деятельность», — подчеркнул Гингрич.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Он добавил, что в США должность президента работает только при сильном лидере. Байден к таковым не относится.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «просьбе» председателя КНР Си Цзиньпина «не нападать на Украину» являются фейками. Пресс-секретарь президента также прокомментировал заявление Британии о том, что Россия якобы намерена установить на Украине «марионеточный режим».