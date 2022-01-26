Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 23:16
23:08
Политика
Постпред России Чижов: Евросоюз не поддался истерике США по Украине
23:00
Экономика
Кредитные баррели не помогли: почему США пока не дается борьба с высокими ценами на нефть
22:40
Политика
Экс-спикер Палаты представителей США Гингрич: Байден не способен противостоять Путину
22:39
Общество
Врач Браунштейн предупредил о сложности распознавания варианта омикрон-штамма BA.2
22:33
Политика
НАТО не согласилась с требованием России отказаться от расширения
22:26
Политика
Блинкен раскрыл планы по встрече с Лавровым в ближайшее время
22:25
Политика
Пентагон: Россия и Запад не исчерпали возможности для обсуждения кризиса на Украине
22:13
Политика
Генсек НАТО предложил России доработать механизмы контроля над проведением учений
22:08
Политика
Россия предоставит ответ на реакцию США в течение нескольких дней
22:01
Политика
Столтенберг признал наличие серьезных разногласий России и НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-спикер Палаты представителей США Гингрич: Байден не способен противостоять Путину

Политика
Экс-спикер Палаты представителей США Гингрич: Байден не способен противостоять Путину
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 января. Президент США Джо Байден выглядит слабым перед лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом заявил бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.

Политик подчеркнул, что в настоящее время внимание мирового сообщества приковано к Украине и Тайваню. Вашингтон в противостоянии с Москвой пытается давить санкциями еще с 2014 года, но они не приносят должного результата. Об этом пишет Fox News.

«Простой факт заключается в том, что Путин и Си чувствуют реальную слабость в американском главнокомандующем. Они чувствуют, что американское замешательство и слабость — это огромная возможность. Байдену трудно общаться со своими союзниками, и он никак не повлиял на Германию, которая сейчас предпочитает российский природный газ НАТО. Путин и Си регулярно разговаривают и координируют деятельность», — подчеркнул Гингрич.

Экс-спикер Палаты представителей США Гингрич: Байден не способен противостоять Путину
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Он добавил, что в США должность президента работает только при сильном лидере. Байден к таковым не относится.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «просьбе» председателя КНР Си Цзиньпина «не нападать на Украину» являются фейками. Пресс-секретарь президента также прокомментировал заявление Британии о том, что Россия якобы намерена установить на Украине «марионеточный режим».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-спикер Палаты представителей США Гингрич: Байден не способен противостоять Путину
Си Цзиньпин путин сша байден
Комментировать