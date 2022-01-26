НАТО не согласилась с требованием России отказаться от расширения

Брюссель, 26 января. НАТО не станет отказываться от дальнейшего расширения, как того требует Россия. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на экстренной пресс-конференции.

Москва в декабре прошлого года направила Вашингтону и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В них содержался и призыв не расширять блок в дальнейшем на восток, не принимать в Альянс Грузию и Украину. В среду, 26 января, США и НАТО ответили России.

Североатлантический альянс ранее выступил с предложением к России по доработке механизмов контроля над проведением учений, в том числе в рамках ОБСЕ.