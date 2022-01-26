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НАТО не согласилась с требованием России отказаться от расширения

Политика
НАТО не согласилась с требованием России отказаться от расширения
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 26 января. НАТО не станет отказываться от дальнейшего расширения, как того требует Россия. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на экстренной пресс-конференции.

Москва в декабре прошлого года направила Вашингтону и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В них содержался и призыв не расширять блок в дальнейшем на восток, не принимать в Альянс Грузию и Украину. В среду, 26 января, США и НАТО ответили России.

Североатлантический альянс ранее выступил с предложением к России по доработке механизмов контроля над проведением учений, в том числе в рамках ОБСЕ.

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нато столтенберг расширение на восток гарантии безопасности
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