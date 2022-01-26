Блинкен раскрыл планы по встрече с Лавровым в ближайшее время

Вашингтон, 26 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Встреча планируется после того, как Россия ознакомится с ответом Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Об этом Блинкен рассказал журналистам.

«Я планирую поговорить с министром Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с нашим ответом», — сказал он.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не намерены обнародовать свою реакцию на инициативы России по гарантиям безопасности. Москва представила соответствующие проекты в декабре 2021 года. Документы, среди прочего, предполагают, что НАТО откажется от расширения на восток. Соединенные Штаты готовы вести с российской стороной диалог в тех областях, где возможны коммуникации.