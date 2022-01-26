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Генсек НАТО предложил России доработать механизмы контроля над проведением учений

Политика
Генсек НАТО предложил России доработать механизмы контроля над проведением учений
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 26 января. Североатлантический альянс выступил с предложением к России по доработке механизмов контроля над проведением учений, в том числе в рамках ОБСЕ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Военный блок представит письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По словам Столтенберга, есть возможность обсудить вопросы «контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности в проведении военных учений, механизмов снижения рисков и другие темы, касающиеся европейской безопасности».

«Но мы не готовы идти на компромисс по базовым принципам, включая право любой страны самой определять свой путь и решать, участником каких договоренностей по обеспечению безопасности ей быть», — отметил генсек.

Ранее Столтенберг сообщил о готовности Североатлантического альянса обсуждать с Россией контроль над вооружениями и ряд других связанных с безопасностью вопросов. Также он добавил, что НАТО не намеревается размещать свои войска на территории Украины.

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Йенс Столтенберг нато вооружение контроль
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