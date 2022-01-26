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Россия предоставит ответ на реакцию США в течение нескольких дней

Политика
Россия предоставит ответ на реакцию США в течение нескольких дней
pexels.com  /  NO NAME

Москва, 26 января. Россия предоставит США ответ на документ по гарантиям безопасности в течение нескольких дней. Об этом сообщил российский сенатор Владимир Джабаров.

Речь идет о реакции Москвы на письменный ответ, который Вашингтон предоставил в среду, 26 января. В нем содержится позиция США по вопросам гарантии безопасности.

В консультациях по российскому ответу могут принять участие и союзники, например, Китай. Об этом Джабаров заявил в разговоре с РИА Новости. Сенатор также отметил, что ответ США не может удовлетворить Россию и быть принят.

НАТО имеет серьезные разногласия с Россией, потому диалог между сторонами так важен, заявил генсек международной организации Йенс Столтенберг.

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сша китай джабаров ответ гарантии безопасности
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