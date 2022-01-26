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Столтенберг признал наличие серьезных разногласий России и НАТО
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Столтенберг признал наличие серьезных разногласий России и НАТО

Политика
Столтенберг признал наличие серьезных разногласий России и НАТО
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 26 января. НАТО имеет серьезные разногласия с Россией, потому диалог между сторонами так важен. Об этом заявил генсек международной организации Йенс Столтенберг.

По словам норвежского политика, урегулировать противоречия между Россией и НАТО необходимо, чтобы не допустить нового конфликта в Европе. Помочь в этом может диалог.

Североатлантический альянс также предложил России обсуждать вопросы размещения ракет, разоружения и контроля над вооружениями. Об этом стало известно на экстренной пресс-конференции с участием Столтенберга.

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