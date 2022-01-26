Столтенберг заявил о серьезном намерении НАТО достичь прогресса в диалоге с Россией

Брюссель, 26 января. НАТО серьезно намерена достичь прогресса в диалоге с Россией, поэтому решилась на письменный ответ по гарантиям безопасности, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

По его словам, именно такая форма ответа позволила представить Москве более подробные предложения по снижению рисков и укреплению безопасности для обеих сторон.

В российском МИД уже подчеркнули, что ответ от НАТО был передан российскому послу в Брюсселе.

Столтенберг также отметил, что НАТО предложила Москве установить прямую линию связи. Альянс также готов продолжить переговоры с Москвой, в том числе в Совет Россия-НАТО.