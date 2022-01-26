Генсек Столтенберг заявил о повышении боеготовности сил НАТО

Брюссель, 26 января. НАТО усиливает присутствие, в том числе в регионах Черного и Балтийского морей, на фоне переговоров с Россией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО предлагает России диалог и надеется на деэскалацию на Украине, но параллельно повышает присутствие и готовность сил в регионе. Передовые силы реагирования альянса состоят из пяти тысяч военнослужащих. НАТО может развернуть их в течение нескольких дней, подчеркнул Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс не откажется от принципа открытых дверей. Он подчеркнул, что блок не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран на вступление в организацию.