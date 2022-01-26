Блинкен заявил об участии Байдена в составлении ответа на предложения России

Вашингтон, 26 января. Американский лидер Джо Байден принял активное участие в написании ответа на предложения России по гарантиям безопасности.

Байден вносил правки в письменный ответ и «благословил» его окончательный вариант. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления.

«Президент принимал активное участие при составлении данного документа. Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель по мере того, как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнеров», — сказал он.

По словам Блинкена, США учитывали мнение союзников при составлении ответа. Они были интегрированы в текст.

Ранее сообщалось, что ответ Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности не содержит «больших уступок». В ответе НАТО на российские предложения говорится, что основные требования Москвы «неприемлемы».