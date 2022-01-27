«Не сидеть в скорлупе»: как бороться со стрессом без медикаментов

Журнал Cosmopolitan выпустил инструкцию по избавлению от тревожности. Это состояние по праву называют одной из главных эпидемий нашего времени. И хотя по ней нет и не может быть точной статистики (в отличие от коронавируса), но вы можете быть уверены, что смертность от хронического стресса крайне велика. Он всегда бьет по слабому месту в человеческом организме — будь то сердце, мозг или эндокринная система.

Cosmopolitan дал совет на случай, если стресс или тревога переходят в депрессивное состояние. Прежде всего необходимо взять себя в руки и соблюдать классические заповеди здорового образа жизни: полноценно питаться здоровой едой, соблюдать баланс работы и отдыха, принимать витамины, отказаться от вредных продуктов, сигарет и алкоголя. И, конечно же, не помешает обратиться к психотерапевту.

Федеральное агентство новостей / photorevolution/imagebroker.com/Boris Brodowsky

Cosmopolitan советует «не сидеть в скорлупе»: не нужно жалеть себя и безвылазно находиться дома или на работе. По своей природе мы именно через движение, действия находим выход негативным эмоциям. Кроме того, домашние любимцы многим людям помогли справиться со стрессом как раз за счет регулярных прогулок, эмоционального контакта и отвлечения от навязчивых мыслей.

Ранее диетолог Соломатина рассказала, как не заедать стресс. Она отметила, что важно высыпаться.