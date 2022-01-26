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Генсек НАТО потребовал от России «вывести свои войска» из Украины

Политика
Генсек НАТО потребовал от России «вывести свои войска» из Украины
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 26 января. Россия должна «вывести свои войска» с территории Украины. Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.

Согласно информации Альянса, он наблюдает ежедневное нарушение режима прекращения огня в Донбассе. На этом фоне организация выдвинула требование России о «выводе войск» из Украины. Генсек подчеркнул, что НАТО намерена отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны.

«В Восточной Украине ситуация по-прежнему продолжает вызывать опасения. Каждый день происходят неоднократные нарушения режима прекращения огня и нарушение прав человека. Путь к миру остается возможным посредством мирных соглашений. Все стороны должны выполнять свои обязательства, и Россия несет особую ответственность. Она должна вывести свои войска и прекратить поддержку НВФ в Украине», — отметил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями и ряд других связанных с безопасностью вопросов. Однако военный блок не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам организации.

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Йенс Столтенберг нато вывод войск
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