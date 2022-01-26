Генсек НАТО потребовал от России «вывести свои войска» из Украины

Брюссель, 26 января. Россия должна «вывести свои войска» с территории Украины. Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.

Согласно информации Альянса, он наблюдает ежедневное нарушение режима прекращения огня в Донбассе. На этом фоне организация выдвинула требование России о «выводе войск» из Украины. Генсек подчеркнул, что НАТО намерена отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны.

«В Восточной Украине ситуация по-прежнему продолжает вызывать опасения. Каждый день происходят неоднократные нарушения режима прекращения огня и нарушение прав человека. Путь к миру остается возможным посредством мирных соглашений. Все стороны должны выполнять свои обязательства, и Россия несет особую ответственность. Она должна вывести свои войска и прекратить поддержку НВФ в Украине», — отметил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями и ряд других связанных с безопасностью вопросов. Однако военный блок не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам организации.