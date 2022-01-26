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Столтенберг: НАТО не откажется от принципа открытых дверей

Политика
Столтенберг: НАТО не откажется от принципа открытых дверей
nato.int

Брюссель, 26 января. Североатлантический альянс не откажется от принципа открытых дверей. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

Он сообщил, что Альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран на вступление в организацию. Столтенберг отметил, что это относится и к Украине.

Генсек уточнил, что члены НАТО предложили России установить прямую линию связи. Столтенберг отметил, что в Альянсе предложили возобновить работу представительств.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен обнародовать свою реакцию на инициативы по гарантиям безопасности. Он отметил, что США ждут от РФ аналогичного шага.

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украина нато столтенберг
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