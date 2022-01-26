Генсек НАТО Столтенберг: Альянс предложил России установить прямую линию связи

Брюссель, 26 января. Североатлантический альянс предложил Москве установить прямую линию связи. Соответствующим заявлением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг также заявил, что НАТО предлагает России максимально применить военные контакты. По словам генерального секретаря Альянса, это необходимо для избежания инцидентов.

Альянс также готов продолжить переговоры с Москвой, в том числе в Совет Россия-НАТО. Блок при этом призвал Кремль восстановить миссии на территории российской столицы и Брюсселя, отметил генеральный секретарь. Столтенберг при этом сообщил, что Альянс предлагает России возобновить работу представительств.

НАТО при этом недавно заявила, что предложения России «неприемлемы». Материал об этом опубликовало агентство DPA.