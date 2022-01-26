Депутат Чепа сообщил о наличии у России плана действий после ответа США по безопасности

Москва, 26 января. Ответ Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности не является неожиданностью для России. Кремль уже имеет твердый и решительный план действий.

У Москвы было определенное ожидание того, что американский посол Джон Салливан привез в МИД письменный ответ на российские инициативы. Соответствующее заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во время беседы с «Интерфаксом».

Депутат также сообщил, что Россия будет действовать в соответствии с собственным планом. По словам Чепы, план достаточно продуманный, твердый и решительный. Он поделился этой информацией в среду, 26 января.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен недавно заявил, что США не собираются публиковать собственную реакцию на предложения России по гарантиям безопасности.