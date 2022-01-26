НАТО предложила России обсудить вопросы разоружения

Брюссель, 26 января. Североатлантический альянс предлагает России обсуждать вопросы размещения ракет, разоружения и контроля над вооружениями. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Столтенберг объявил экстренную пресс-конференцию в 21:00 по Москве после передачи США ответа России на предложения страны по гарантиям безопасности. По данным пресс-службы НАТО, генсек Альянса намерен провести пресс-конференцию в онлайн-режиме.

Ранее генсек говорил, что НАТО рассматривает возможность развертывания боевых групп в Черноморском регионе. По его словам, действия Альянса не будут ограничиваться переброской сил в Прибалтику.